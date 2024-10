(Adnkronos) – E’ stato ritrovato dai vigili del fuoco del gruppo Speleo alpino fluviale (Saf) il corpo di Davide Manca, il 41enne scomparso sabato sera nella zona di Monte Arcosu, in Sardegna, colpita dal maltempo. Il cadavere del 41enne è stato rinvenuto in una zona impervia, non lontano dal punto in cui era scomparso. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)