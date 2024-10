Louis Vuitton Cup, oggi sfida decisiva per Luna Rossa: quando e dove vedere la diretta

(Adnkronos) – Riparte la Louis Vuitton Cup, con Ineos Britannia in vantaggio per 6-4 su Luna Rossa Prada Pirelli: vince la finale chi arriva per primo a 7 regate vinte e la barca italiana è chiamata all'impresa di rimontare quella britannica per sperare di andare allo scontro finale di sabato. L'incognita vera di oggi a Barcellona però è il vento: al momento c'è un maestrale fresco ma le previsioni lo danno in calo, fino a sparire, per mezzogiorno, in attesa che entri vento da sud o sud-est. La giuria spera in un'intensità dai sei nodi in su, il minimo per gareggiare, ma si teme che il cambio di settore del vento impedisca alla brezza meridionale di svilupparsi, con maestrale e scirocco a contendersi la piazza e una brezza sotto i cinque nodi, insufficiente per alzarsi sui foil. L'undicesima regata è prevista per le 14, mentre la dodicesima (se necessaria) dovrebbe iniziare alle 15.15. La diretta delle due gare di oggi sarà trasmessa in tv su Sky (canali Sky Sport Uno e Sky Sport America's Cup) e in chiaro su Italia 1. Le regate però potranno anche essere seguite in streaming su Mediaset Infinity, Sky Go e NOW. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)