Lascia il cane chiuso in auto per andare a giocare a Bingo. E’ accaduto a Catania. Qui Un uomo è stato denunciato da una Squadra Volante della Polizia dopo aver lasciato il suo cane chiuso in auto mentre giocava in una sala bingo.

Grazie ad una segnalazione tramite l’app “YouPol”, gli agenti sono intervenuti prontamente, trovando l’animale impaurito e privo di microchip. Il proprietario, alla fine, è stato denunciato per maltrattamento di animali.