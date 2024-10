Inter, rispunta Steven Zhang: la foto su Instagram con Fognini

(Adnkronos) – Che fine ha fatto Steven Zhang? L'ex presidente dell'Inter, sparito da mesi dalla scena pubblica, è a Shanghai e incontra i tennisti impegnati nel Masters 1000. L'ex numero 1 del club nerazzurro pubblica una foto che lo ritrae insieme, tra gli altri, a Fabio Fognini. Zhang ha chiuso la sua parentesi calcistica in Italia perdendo il controllo dell'Inter, ora gestita dal fondo Oaktree. L'imprenditore cinese nell'ultima fase della sua presidenza non è più stato avvistato in Italia e non ha nemmeno partecipato di persona alla festa per la conquista dello scudetto 2023-2024. Lo scatto da Shanghai arriva curiosamente mentre la società nerazzurra vive un momento particolare, con gli sviluppi dell'inchiesta che ha decapitato la curva nerazzurra e ha svelato rapporti e contatti tra esponenti del tifo e figure di squadra e società. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)