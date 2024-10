Tragico incidente stradale nel Catanese. Qui 2 persone sono morte in un incidente avvenuto sulla strada statale 284 Sud Occidentale Etnea, nei pressi di Paternò in provincia di Catania.

La strada è temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni. Lo scontro, la cui dinamica è in corso di accertamento, ha coinvolto un’auto e un mezzo pesante che ha preso fuoco. E per due persone, purtroppo, non c’è stato nulla da fare