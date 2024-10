Dieta di pesce in gravidanza, studio Tor Vergata su Nutrients

(Adnkronos) – Sono molti gli studi che hanno esplorato l'associazione tra il consumo di pesce durante la gravidanza e gli esiti neonatali favorevoli, anche se alcuni hanno dato risultati contrastanti. Una ricerca che ha affrontato approfonditamente la questione e che vede capofila l'Università di Roma Tor Vergata ha ricevuto la copertina della rivista internazionale 'Nutrients', grazie a un recente articolo dal titolo 'Fish Consumption and DHA Supplementation during Pregnancy: Study of Gestational and Neonatal Outcomes'. Come sottolineato nell'abstract dello studio – riporta una nota – l'American College of Obstetricians and Gynecologists già raccomanda 2 o 3 porzioni di pesce a basso contenuto di mercurio alla settimana per le donne in gravidanza o che allattano. Tuttavia, il pesce può essere una fonte di sostanze inquinanti, come il metilmercurio, che influiscono negativamente sullo sviluppo neurologico. Studi contrastanti sull'integrazione di acido docosaesaenoico (Dha) esistono in letteratura, probabilmente a causa dei diversi dosaggi degli integratori. Questa indagine, che ha coinvolto 501 donne – dettaglia la nota – ha esaminato il consumo di pesce e l'assunzione di tali integratori in capsule di Dha, in relazione alla fase gestazionale e neonatale. In particolare, il 92,1% delle partecipanti consumava pesce a cadenza settimanale, con differenze significative nell'aumento di peso gestazionale, nel peso alla nascita e nella lunghezza dei neonati rispetto a coloro che consumavano pesce più di 3, o 3 volte alla settimana, rispetto a non consumatrici. Questo studio supporta la raccomandazione per le donne in gravidanza di includere il pesce nella loro dieta limitando l'esposizione agli inquinanti ambientali. Gli integratori di acidi grassi Omega-3 sono consigliati per ottenere benefici nutrizionali senza rischi di mercurio. "Abbiamo studiato il consumo di pesce e l'assunzione di integratori di Dha per quanto riguarda gli esiti gestazionali e neonatali in 501 donne – commenta Laura Di Renzo, ordinaria di Scienze e tecniche dietetiche applicate del Dipartimento di Biomedicina e prevenzione dell'Università di Roma Tor Vergata e coordinatrice della ricerca – I nostri risultati supportano l'attuale raccomandazione alle donne incinte di includere pesce e frutti di mare come parte di una dieta equilibrata, limitando al contempo l'assunzione di specie con elevate concentrazioni di inquinanti ambientali". L'uso "di integratori di n-3 o olio di pesce sembra essere sicuro – aggiunge – e offre i benefici di Dha ed Epa senza il rischio di esposizione a mercurio e tossine; questa esposizione può altrimenti portare a una perdita di nutrienti cruciali nel pesce che sono essenziali per la salute umana generale. Le raccomandazioni future – conclude Di Renzo – dovrebbero evidenziare l'importanza di aumentare l'assunzione di Dha durante la gravidanza, attraverso una combinazione di consumo di pesce e integratori contenenti Dha". —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)