Blitz contro il clan camorristico dei Casalesi: 14 arresti dei Carabinieri

Dalle prime ore della mattinata, i carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Caserta, coordinati dalla Direzione distrettuale Antimafia di Napoli, stanno eseguendo misure cautelari nei confronti di numerose persone ritenute responsabili di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione, incendio, detenzione di armi e ricettazione.

Uno dei destinatari del provvedimento, a capo del gruppo, dopo 24 anni di reclusione, appena in libertà, stava tentando di ricostituire una frangia del clan dei Casalesi. Sono 14 misure le persone finite in manette (9 in carcere e 5 ai domiciliari), con oltre 120 militari impiegati, un team SOS (Squadre Operative di Supporto), Nucleo Cinofili e Nucleo Elicotteri carabinieri Pontecagnano.

Fonte: Adnkronos