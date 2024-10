Atp Pechino, Bolelli e Vavassori in finale. Bene anche Errani e Paolini

(Adnkronos) – Avanzano i doppi italiani al China Open 2024. Simone Bolelli e Andrea Vavassori approdano in finale nel doppio all'Atp di Pechino. Gli azzurri hanno battuto la coppia formata dall'olandese Wesley Koolhof e dal croato Nikola Mektic in due set con il punteggio di 7-6 6-2 in appena un'ora e venti di gioco. Bene anche Sara Errani e Jasmine Paolini. Il duo d'oro del tennis femminile italiano, impegnate nel Wta di Pechino, approdano ai quarti dopo aver superato la coppia composta dalla canadese Leylah Fernandez e dall’indonesiana Aldila Sutjiadi in due set con il punteggio di 7-6 6-2 in poco meno di un'ora e mezzo di gioco. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)