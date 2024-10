Allerta su Word: un bug cancella i file invece di salvarli

(Adnkronos) – Il bug non colpisce tutte le versioni di Microsoft Word, ma Microsoft ha comunque avvertito gli utenti di esercitare cautela quando salvano il loro lavoro, in una nota apparsa sulla pagina di supporto ufficiale. Secondo la nota gli utenti, di uno dei software di elaborazione testi più utilizzati al mondo, potrebbero imbattersi in un problema in cui i file vengono eliminati dopo il salvataggio, specialmente se il titolo del file contiene un'estensione maiuscola (.DOCX, .RTF) o il simbolo “#”. Il problema sembra essere stato identificato nella versione 2409 di Word per Microsoft 365, build 18025.20104. Il malfunzionamento sembra essere stato registrato quando l'utente chiude Word dopo aver apportato modifiche al file e accetta il salvataggio quando richiesto. Diversamente il file potrebbe semplicemente scomparire e finire nel cestino, dove comunque può essere ripristinato. Microsoft raccomanda la massima attenzione agli utenti che dovrebbero salvare manualmente i documenti prima di uscire da Word. “I nostri test attuali mostrano che il problema si verifica dopo il salvataggio quando si fa clic su X per chiudere Word. Non si riproduce attualmente quando si salva manualmente prima della chiusura”, si legge nella pagina di supporto. Inoltre, Microsoft suggerisce di abilitare l'opzione “Non mostrare il Backstage quando si aprono o salvano file con le scorciatoie da tastiera”, attivabile tramite il percorso File > Opzioni > Salva > Non mostrare il Backstage quando si aprono o salvano file con le scorciatoie da tastiera. Un'altra soluzione proposta è quella di tornare a una versione precedente di Word, fino a quando non sarà disponibile un aggiornamento risolutivo. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)