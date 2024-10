A Giuliano Lo Bianco della Fondazione Giglio di Cefalù il prestigioso “Rising International Star Award in Pain Medicine and Neuromodulation”

A Giuliano Lo Bianco, responsabile della terapia del dolore della Fondazione Giglio di Cefalù, è stato assegnato il prestigioso “Rising International Star Award in Pain Medicine and Neuromodulation”. Il conferimento del premio è avvenuto durante il The Business of Pain 2024 che si è tenuto a Nashville in Tennessee.

Apprezzamento per il riconoscimento ottenuto dal professionista è stato espresso dal presidente della Fondazione Giglio, Giovanni Albano. “Viene premiata l’abnegazione e la capacità del dottor Lo Bianco di innovarsi nel trattamento del dolore”, ha detto.

Il Rising International Star Award celebra i professionisti emergenti provenienti da tutto il mondo nel campo della medicina del dolore e della neuro modulazione, mettendo in luce il loro impegno, le loro innovazioni e i loro contributi significativi in queste aree.

“Questo premio – ha aggiunto Lo Bianco – è il risultato degli sforzi collettivi di mentori, colleghi e collaboratori che mi hanno ispirato e sostenuto lungo il mio percorso. La terapia del dolore non è solo una professione, per me, ma una missione per alleviare la sofferenza e migliorare la vita dei pazienti in tutto il mondo”.