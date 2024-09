La turista padovana di 30 anni colpita domenica pomeriggio alla testa da una statua caduta da un balcone, in centro a Napoli, è deceduta a causa delle gravi ferite riportate.

La donna si trovava in via Sant’Anna di Palazzo, ai Quartieri Spagnoli, per un ultimo giro prima del ritorno a casa, quando improvvisamente è stata colpita da una statua. Le sue condizioni sono apparse subito alquanto critiche fino al suo avvenuto decesso. Sull’episodio indaga la Polizia.