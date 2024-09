Meta svela Quest 3S, realtà mista a 300 euro

(Adnkronos) – Meta continua la sua strategia di espansione nel mercato della realtà mista con l'annuncio del nuovo headset Quest 3S, presentato durante l'evento Meta Connect 2024. Con un prezzo di partenza di 300 dollari (329 euro), il Quest 3S si posiziona come un'opzione ancora più accessibile rispetto al Quest 3, lanciato a 500 dollari. L'azienda descrive il Quest 3S come "il miglior headset per chi è nuovo alla realtà mista e alle esperienze immersive e per chi potrebbe aver aspettato un aggiornamento a basso costo da Quest e Quest 2". Nonostante il prezzo competitivo, Meta ha dovuto fare alcune scelte per ridurre i costi. Il Quest 3S offre 128 GB di memoria interna, espandibile a 256 GB con un costo aggiuntivo di 100 dollari. Inoltre, il display ha una risoluzione di 1832×1920, la stessa del Quest 2, inferiore rispetto al Quest 3. Anche il campo visivo rimane invariato rispetto al Quest 2, a 96H/90V, contro i 110H/96V del Quest 3. Tuttavia, il Quest 3S risulta leggermente più leggero del Quest 3 e offre una migliore durata media della batteria, nonostante abbia una batteria più piccola. Con il lancio del Quest 3S, Meta ha annunciato il ritiro dal mercato del Quest 2 e del Quest Pro. Il Quest 3 rimane disponibile, con un prezzo ridotto a 529 euro per il modello da 512 GB. Inoltre, tutti gli acquisti di un Quest 3 o 3S includeranno il nuovo gioco Batman: Arkham Shadow e tre mesi di abbonamento a Quest+. La strategia di Meta sembra chiara: inondare il mercato con dispositivi a prezzi competitivi per conquistare una quota di mercato significativa. Resta da vedere se questa strategia porterà anche a un miglioramento dei risultati finanziari dell'azienda nel lungo termine. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)