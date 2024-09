L’Italia è prima in UE per tasso di conversione di domande in brevetti e terza per investimenti in Ricerca e Sviluppo

(Adnkronos) – Il nuovo paper di Deloitte e del Politecnico di Milano, intitolato “Il ruolo e il funzionamento dei Technology Transfer Offices europei”, presenta l’Unione Europea caratterizzata da frammentazioni e disuguaglianze tra i paesi membri per fattori come la spesa in R&D, l’R&D Intensity e le domande di brevetto depositate. Queste dimensioni sono incluse in un indice che la Commissione Europea ha definito per valutare e confrontare l'innovazione nei paesi europei, denominato European Innovation Scoreboard (EIS). Complessivamente, la spesa in R&D mostra l’Unione Europea sull’ultimo gradino del podio globale dietro gli Stati Uniti d’America e la Cina, ma al primo posto sia per numero di brevetti depositati, sia per brevetti concessi, secondo i dati dell’European Patent Office. L’EIS nel 2023 ha definito l'Italia come «Moderate Innovator» (Francia, Germania e UK sono Strong Innovator e i Paesi Bassi Innovation Leader). Sebbene L'Italia abbia migliorato le sue prestazioni rispetto agli anni precedenti, i risultati del paper portano a ritenere necessario aumentare il numero di laureati e incrementare gli investimenti in VC e R&D (l’Italia è solo 14° per spesa pro-capite in R&D nella UE a 27). Caratterizzata da un tessuto produttivo in gran parte costituito da microimprese (95%), l’Italia è in vetta alla classifica europea per tasso di conversione di domande in brevetti e si colloca al terzo posto per investimenti in Ricerca e Sviluppo (R&D). Oltre al freno del piccolo dimensionamento delle microimprese, inoltre, l’Italia sconta un disomogeneo livello di capacità di innovazione tra regioni e l’incapacità di esprimere Innovation Leader tra le sue regioni, con solo tre regioni (Emilia-Romagna, Friuli Venezia-Giulia e Provincia autonoma di Trento) Strong Innovator.



"Partendo dalla descrizione del panorama del Technology Transfer (TT) e delle modalità operative dei Technology Transfer Office (TTO) la ricerca si propone di formulare dei primi spunti e considerazioni per potenziare l’impatto e l’efficacia dei TTO italiani nell’agevolare il passaggio di conoscenze e tecnologie dal contesto accademico a quello produttivo", spiega Gabriele Secol, Partner Deloitte – Officine Innovazione. "Nonostante l’Italia abbia tutti i requisiti per eccellere, infatti, dalla nostra ricerca emerge come ci sia ancora un importante gap con i paesi europei leader nel trasferimento tecnologico. Ma la sfida dell’innovazione è cruciale per il nostro Paese e per tutta l’Europa: per questo dobbiamo collaborare per migliorare il nostro modello di trasferimento tecnologico e renderlo competitivo nello scenario globale

".



"Il trasferimento tecnologico rappresenta una sfida strategica per il nostro Paese. Al Politecnico di Milano, il nostro Technology Transfer Office supporta i ricercatori nella protezione e valorizzazione delle loro invenzioni, favorendo la collaborazione con l’industria", commenta Marco Bocciolone, Delegato della Rettrice al Trasferimento tecnologico del Politecnico di Milano. "Tuttavia, come suggerisce lo studio effettuato nel paper c'è ancora ampio margine per un miglioramento del sistema e per attuarlo è necessario adottare una visione sistemica che favorisca l'Open Innovation, una governance chiara e un modello di incentivazione che investa in una formazione specifica per il personale dei TTO. Solo così potremo trasformare l'innovazione accademica in un motore di crescita economica e sociale per l’Italia".



Secondo lo studio di Deloitte e del Politecnico di Milano,

realizzato nell’ambito del progetto MUSA (Multilayered Urban Sustainability Action), l'Ecosistema dell’Innovazione finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per continuare il cammino di crescita nell’innovazione intrapreso dal nostro paese, il ruolo delle accademie, centri di ricerca, IRCCS e dei loro TTO è fondamentale. Tuttavia si evidenzia come, ad oggi ci siano numerosi ambiti di sviluppo per migliorare la strutturazione di programmi di trasferimento tecnologico. Appare necessario il passaggio ad una visione sistemica della tematica, potenzialmente anche gestita da un soggetto no-profit costituito ad hoc per la gestione delle attività di terza missione e che favorisca la collaborazione tra gli attori coinvolti nel processo di trasferimento tecnologico per mas

simizzarne l’efficacia e sfruttare il massimo potenziale delle scoperte scientifiche sia dal punto di vista sociale che da quello economico, favorendo una collaborazione sinergica tra i diversi promotori dell’innovazione per superare l’attuale frammentazione degli attori e le difficoltà di collaborazione tra accademie, istituzioni e imprese.

"Il trasferimento tecnologico rappresenta una leva strategica fondamentale per la crescita e la competitività del nostro Paese. È cruciale non solo per valorizzare le innovazioni sviluppate all'interno dei contesti accademici, ma anche per trasformarle in soluzioni concrete a beneficio del tessuto imprenditoriale e della società", commenta il Prof. Salvatore Torrisi, Scientific Coordinator di MUSA. "Come MUSA, prosegue Torrisi, lavoriamo ogni giorno affinché il nostro sistema di Technology Transfer Office (TTO) diventi un modello di eccellenza, capace di connettere in modo efficace il mondo della ricerca con quello delle imprese. Solo così potremo colmare il gap che ancora ci separa dai paesi leader in Europa e affrontare con successo le sfide globali dell'innovazione."