La bidella stava soffocando, ma lo studente 15enne le ha salvato la vita con la manovra di Heimlich

Un giovane studente come un piccolo-grande eroe in una scuola di Carrara. Ha visto che la bidella stava soffocando ed è subito intervenuto. È quanto accaduto nell’istituto Zaccagna Galilei, dove Niccolò R. ha salvato la vita a una collaboratrice scolastica che rischiava di morire per colpa di una merendina. La donna, Consuelo Guidi, era in grave difficoltà durante una pausa: stava soffocando a causa di un boccone di cibo che non le andava giù. Il ragazzo non ha perso un secondo, le ha fatto la manovra di Heimlich e la donna si è salvata.

Quanto è accaduto venerdì mattina è stato riportato dalla Voce Apuana. Niccolò si trovava nel corridoio della scuola di viale XX Settembre: stava raggiungendo il bagno quando ha visto la bidella stare male. Ed è subito intervenuto praticando alla collaboratrice scolastica Consuelo Guidi la manovra di Heimlich salvandole la vita.