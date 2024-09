Cosenza, bimba di 2 anni ingerisce marijuana: è in prognosi riservata

(Adnkronos) –

Resta in prognosi riservata la bambina di due anni, ricoverata ieri a Cosenza perché avrebbe ingerito, in circostanze ancora da accertare, marijuana. Sul caso sono in corso le indagini della polizia. A quanto si apprende nel frattempo il papà della bambina è stato arrestato perché trovato con sostanze stupefacenti, ma si tratta di una misura non direttamente collegata a quanto accaduto alla bambina. Sulla possibile ingestione di stupefacenti da parte della piccola, infatti, sono ancora in corso accertamenti degli agenti. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)