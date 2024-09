Catania. Vagava disorientata per le vie del centro storico, 80enne torna a casa grazie alla Polizia

Una signora di 80 anni che disorientata e impaurita vagava per le vie del centro storico di Catania è stata assistita dall’equipaggio di una Volante della Questura, che le ha permesso di fare ritorno a casa incolume. I poliziotti sono intervenuti in seguito a numerose segnalazioni di cittadini residenti sulla presenza di una donna anziana che si era persa e appariva disorientata e impaurita, alternando momenti di lucidità ad attimi di smarrimento. Tranquillizzata e fatta accomodare in auto, gli agenti hanno chiesto l’intervento dei soccorsi per accertare le sue effettive condizioni di salute. La donna è entrata subito in empatia con i poliziotti che l’hanno rassicurata e sono riusciti a risalire alle sue generalità. Ciò ha consentito di rintracciare un familiare che, una volta allertato, è giunto poco dopo sul posto e ha così potuto riabbracciare la congiunta, che si era allontanata da casa nelle prime ore della mattina senza farvi rientro.