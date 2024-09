Catania. 26enne ustionata in strada dopo lite, due fermi

Gli uomini della Squadra Mobile della Questura di Catania hanno eseguito nella notte il fermo, emesso dalla Procura della Repubblica di Catania, a carico di due donne ritenute responsabili dei fatti accaduti giovedì scorso tra via Luigi Capuana e via Monsignor Ventimiglia, in pieno centro a Catania, quando una 26enne è rimasta ustionata con liquido infiammabile al culmine di una lite. Ricoverata presso il Centro Ustioni dell’ospedale Cannizzaro, le sue condizioni rimangono stabili.