Caltanissetta. Servizio mensa scolastica 2024-25: iscrizioni prorogate fino al 3 ottobre

CALTANISSETTA. Sono stati prorogati i termini di presentazione delle domande di iscrizione al servizio di refezione scolastica per l’anno scolastico 2024/2025. Il Comune di Caltanissetta comunica che sarà possibile accedere alla procedura online fino al 3 ottobre 2024 (e non al 30 settembre come precedentemente indicato).

L’iscrizione dovrà essere effettuata per tutti i bambini che accederanno al servizio mensa 2024/2025, compresi gli alunni che negli anni precedenti erano già iscritti al servizio.

Così come previsto dal processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione non potranno essere accolte domande cartacee, comprese quelle già inviate. Queste ultime dovranno essere reinoltrate telematicamente.

L’invio, esclusivamente online, dovrà essere effettuato accedendo alla nuova piattaforma attraverso il seguente link https://www.acmeitalia.it/grs800/web252/login.asp entro il 30 settembre 2024.

L’iscrizione sarà accettata solo per coloro i quali risulteranno in regola con i pagamenti pregressi.

Gli utenti potranno regolarizzare gli importi dovuti entro il 30 ottobre 2024 (la normativa prevede la deroga di 30 giorni a partire dal 1 ottobre).

In mancanza di idonea iscrizione non si potrà fruire del servizio di refezione scolastica. Per informazioni aggiuntive, consulenza e supporto nella compilazione della domanda è possibile rivolgersi all’Ufficio mensa Direzione Politiche Sociali e Sanitarie – Scuola al numero 0934 74732