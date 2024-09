Caltanissetta. Crea disordini al Pronto Soccorso del Sant’Elia, poi aggredisce poliziotti: arrestato 40enne

L’uomo è andato in escandescenza mentre era trasportato in ambulanza e, una volta giunto al triage dell’Ospedale Sant’Elia, ha creato disordine tanto da obbligare il personale sanitario a richiedere l’intervento della Polizia.

I poliziotti della Sezione Volanti hanno tratto in arresto il quarantenne nella flagranza di reato di resistenza e minacce a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. Sabato scorso l’equipaggio di una volante della Polizia di Stato è intervenuto presso il locale Pronto Soccorso dell’Ospedale Sant’Elia poiché un uomo, soccorso e trasportato in ambulanza, era andato in escandescenza, dando pugni al mezzo sanitario e successivamente creando disordine all’interno del presidio ospedaliero, tanto da determinare l’intervento delle Volanti. Il comportamento violento del quarantenne, pregiudicato, continuava alla presenza dei poliziotti cosicché veniva condotto in Questura, dove per aver continuato nella sua condotta, veniva arrestato per i reati di resistenza e lesioni ossia per aver minacciato e aggredito i poliziotti, colpendone due con calci negli arti inferiori, con conseguenti lesioni. Su disposizione del Pubblico Ministero presso la locale Procura della Repubblica l’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Caltanissetta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Ieri il Tribunale di Caltanissetta ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.”.