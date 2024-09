Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli stregata da Anna Lou

(Adnkronos) – "Rischi di essere l'unica che mi è simpatica nella tua famiglia". Partenza a sorpresa per Ballando con le stelle 2024 nella prima puntata. Anna Lou Castoldi, la figlia di Asia Argento e Morgan, conquista Selvaggia Lucarelli. Chi si aspettava scintille tra la figlia d'arte e la giurata più severa del programma di Raiuno, scopre invece il feeling tra la 23enne deejay – che fa coppia con il debuttante Nikita – e la scrittrice. "Mi sei sembrata l'unica normale, con i tatuaggi e i piercing… L'unica che non parla di sé in terza persona" tra i concorrenti. "Avete ballato molto bene e avete fatto tante cose rispetto ad altri che hanno fatto solo tre passi. Anna Lou, che ti devo dire… Rischi di essere l'unica che mi è simpatica nella tua famiglia, è un rischio che non so se sento di correre… Schezo, Asia mi è simpatica", dice Lucarelli, che su Instagram – anche negli ultimi giorni – si è soffermata più volte sulla vicenda che coinvolge Morgan nell'ambito di un processo per stalking. Alla fine, dopo gli elogi alla concorrente, arriva anche il voto: 9. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)