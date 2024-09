Auto giù da cavalcavia nel barese, morti un 24enne e una 21enne

(Adnkronos) –

Due ragazzi sono morti in un incidente stradale avvenuto ieri sera in viale Europa a Cassano Murge, in provincia di Bari, sulla rampa che porta alla provinciale 236 in direzione di Sannicandro di Bari dopo che la loro auto è precipitata da un cavalcavia. La vettura ha sfondato il guard rail. Le vittime sono un giovane di 24 anni e una ragazza di 21, entrambi italiani. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Il sindaco di Cassano Murge Davide Del Re, a seguito dell'incidente, ha emesso un'ordinanza che prevede l'interdizione al transito veicolare sulla rampa per garantire la sicurezza, poiché l'assenza del guardrail rappresenta un pericolo per i veicoli in transito e valida fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)