Nuovo colpo di mercato all’Atletico Nissa la cui dirigenza, in vista del prossimo campionato di Seconda categoria, sta proseguendo a gonfie vele la campagna di rafforzamento.

La società del presidente Salvatore Messina, nelle ultime ore, s’è assicurata per la prossima stagione le prestazioni di Cristian Vasapolli, 30 anni. Si tratta di un giocatore di qualità che, nel suo curriculum calcistico, può vantare militanze in Eccellenza con la Sancataldese e con il Racalmuto in Promozione