Il grande Basket al Pala Cannizzaro: il 4 settembre è sfida tra Orlandina Basket e Virtus Ragusa per il 1° Trofeo delle Miniere

Si svolgerà il 4 settembre alle 19,30 il 1° Trofeo delle Miniere. Sarà il Pala Cannizzaro ad ospitare l’evento che vedrà di fronte le neo promosse al campionato di serie B Nazionale Orlandina Basket e Virtus Ragusa. L’ingresso all’evento è gratuito.

Dunque, grande basket protagonista al Pala Cannizzaro, con il pubblico nisseno che potrà ammirare da vicino le due squadre siciliane protagoniste lo scorso anno di una stagione fantastica conclusasi con una serie di finale playoff che ha regalato grandi emozioni e basket di altissimo livello.

Le due siciliane si daranno battaglia per la conquista del 1° Trofeo delle Miniere, evento inserito anche nel calendario degli appuntamenti del Settembre Nisseno. Le due società di basket hanno inteso ringraziare l’Amministrazione Comunale di Caltanissetta ed in particolare l’Assessore Toti Petrantoni per avere creduto in questo progetto che contribuirà a dare lustro alla città di Caltanissetta e ad avvicinare sempre più il pubblico nisseno e siciliano alla pallacanestro.