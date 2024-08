Alla Nissa si registrano altre due riconferme importanti. La prima riguarda il centrocampista nisseno Francesco Scribani, la seconda l’attaccante marsalese Lorenzo Galfano. I due giovani faranno parte della rosa biancoscudata, anche, per la stagione 2024/25.

Terminato il ritiro, entrambi hanno pienamente convinto mister Terranova che, di concerto con il “diesse” Russello, ha deciso per il proseguimento di questa loro avventura nissena, anche, in un campionato difficile come quello di Serie D.