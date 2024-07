Zes Unica. Raffaele Marrone, Confapi: «Un provvedimento che non agevola lo sviluppo. Il Governo incrementi le risorse dimostrando di volere mantenere le promesse»

«Dalle istanze presentate dal 12 giugno al 12 luglio, pari a 9.452.741.120 euro, si evince la grande voglia degli imprenditori del Sud di far ripartire l’economia. Peccato, però, che la percentuale del credito d’imposta per investimenti nella Zes unica, effettivamente fruibile da ciascun beneficiario, sia pari al 17,6668% del bonus richiesto, su 1.670 milioni di euro di risorse disponibili. Una presa in giro per gli imprenditori che hanno creduto nel progetto della Zes e uno specchietto per le allodole frutto di promesse da campagna elettorale».

A parlare così è Raffaele Marrone, presidente di Confapi Napoli e delegato nazionale per la Zes di Confapi, commentando l’ultimo provvedimento del governo che dispone la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica.

«Se pensiamo, infatti, che tale percentuale non copre neanche l’Iva – aggiunge Marrone –, ci chiediamo come si possa far passare tale provvedimento come un’agevolazione di sviluppo. Siamo molto delusi, ci aspettavamo una visione più lungimirante e soprattutto orientata agli interessi delle imprese. Attendiamo un incremento delle risorse, nel rispetto delle percentuali promesse che rappresenterebbe un atto di responsabilità verso tutti gli imprenditori che hanno scelto di investire nel Sud».