Terapia del dolore, intervento innovativo in ospedale a Mazara: utilizzata radiofrequenza pulsata gangliare

Un delicato intervento di radiofrequenza pulsata gangliare per la cura della sintomatologia dolorosa della colonna vertebrale è stato eseguito nell’Uoc Anestesia e Rianimazione dell’ospedale Abele Ajello di Mazara del Vallo diretta da Francesco Damiani, da una equipe multidisciplinare guidata da Michele Di Stefano, direttore della UOS di Terapia del Dolore aggregata alla UOC Anestesia e Rianimazione, con la collaborazione della UOSD Radiologia diretta da Filippo Mangiapane per il supporto dei tecnici di radiologia. La radiofrequenza pulsata utilizza campi elettromagnetici che aumentando a quarantadue gradi la temperatura delle terminazioni nervose, interrompono la trasmissione dell’impulso doloroso senza arrecare nessun danno alle fibre. “Nel caso specifico – ha sottolineato il dottore Di Stefano – l’effetto è stato realizzato attraverso un device che, introdotto per via trans-sacrale e sotto guida radiologica, è stato posizionato con precisione in corrispondenza delle terminazioni nervose dei gangli della radice dorsale lungo la colonna vertebrale. Tale tecnica trova indicazioni in quei pazienti che non hanno beneficio dall’uso di farmaci o trattamenti infiltrativi invasivi oppure manifestano effetti collaterali intollerabili”. Nell’ UOS Terapia del Dolore del presidio ospedaliero di Mazara del Valo, sono disponibili tutte le procedure di terapia del dolore infiltrative, la medicina rigenerativa (Pro e cellule staminali da tessuto adiposo) per le patologie dolorose articolari, il trattamento delle patologie a carico della colonna vertebrale, il trattamento del dolore oncologico e le procedure interventistiche per i casi più gravi. E’ inoltre possibile usufruire della Scrambler Therapy, una terapia non invasiva, priva di effetti collaterali, in grado di migliorare notevolmente la sintomatologia dolorosa nel trattamento del dolore cronico, neuropatico ed oncologico.