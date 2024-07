SUTERA. Nella giornata di oggi, 2 luglio, in piazza Rettore Carruba (Scolastico) dalle ore 10.00 sarà distribuita l’acqua potabile tramite autobotte. L’amministrazione comunale ha precisato che, chi non ha la possibilità di recarsi con mezzi propri, può rivolgersi alla stessa amministrazione comunale che provvederà a far recapitare la riserva di acqua potabile al domicilio indicato. In tal senso, si prega di chiamare i seguenti numeri:

327 381 6346

333 296 3583

388 077 7168

339 520 6996