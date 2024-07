Samsung, tra IA e tecnologia indossabile al Galaxy Unpacked

PARIGI (ITALPRESS) – Con la presentazione della serie Galaxy Z, Samsung inaugura un nuovo capitolo di Galaxy AI che si avvale del formato pieghevole più versatile e flessibile che consente una gamma di esperienze in mobilità uniche. In occasione dell’evento Galaxy Unpacked di Parigi, l’azienda sudcoreana ha annunciato i nuovi Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6, insieme ai Galaxy Buds3 e Galaxy Buds3 Pro.Galaxy AI sfrutterà l’esperienza pieghevole in modo intelligente per dare inizio a una nuova era della comunicazione, della produttività e della creatività.

“La lunga storia di innovazione di Samsung ci ha permesso di diventare leader nel settore mobile, dapprima creando il design pieghevole e, in seguito, inaugurando l’era dell’AI mobile. Adesso, siamo entusiasti di unire queste due tecnologie in modo complementare e offrire nuove possibilità per gli utenti in tutto il mondo”, ha dichiarato TM Roh, President and Head of the Mobile eXperience Business di Samsung Electronics. “I nostri dispositivi pieghevoli soddisfano le esigenze uniche di ogni utente; da oggi Samsung offrirà loro un’esperienza unica, potenziata da Galaxy AI”.

L’Assistente Note su Samsung Notes offre la possibilità di usufruire, in maniera facile e veloce, di traduzioni, riassunti e formattazione automatica per gli appunti delle riunioni. Inoltre, una nuova funzione di trascrizione incorporata consente la riproduzione per iscritto, la traduzione e il riassunto delle registrazioni vocali direttamente in Note.

Dallo scatto della foto all’editing fino alla visualizzazione, ProVisual Engine, basato sull’intelligenza artificiale di Galaxy Z Fold6, porta la creatività a un livello superiore. L’esperienza di editing avanzata con Assistente Foto sul grande schermo aiuta

a creare in maniera semplice contenuti di livello professionale.

Con la potenza di Galaxy AI, la serie Galaxy Buds3 offre una nuova esperienza di comunicazione. Se si sta frequentando un corso in una lingua straniera, è possibile attivare Interprete in modalità Ascolto su Galaxy Z Fold6 o Flip6 con la serie Galaxy Buds3 collegata alle orecchie. Questa funzione permette, per esempio, di ascoltare la lezione tradotta direttamente attraverso gli auricolari, rimuovendo le barriere linguistiche.

Samsung Electronics ha annunciato anche i nuovi Galaxy Ring, Galaxy Watch7 e Galaxy Watch Ultra.

Queste nuove integrazioni alla gamma di dispositivi indossabili sono al centro della visione di Samsung che prevede che Galaxy AI migliori la salute digitale, offrendo approfondimenti personalizzati ed esperienze su misura per una comprensione più completa del proprio stato di salute e benessere. Galaxy Ring offre un approccio diretto al benessere, fornendo un monitoraggio e tracciamento dello stato di salute e approfondimenti personalizzati indossando il dispositivo al dito anche mentre si dorme. “Le ultime novità del nostro portafoglio di indossabili integrano le tecnologie e le innovazioni più avanzate di Samsung, consentendo di assumere il controllo della propria salute e del proprio benessere con soluzioni di assistenza sanitaria preventiva”, ha dichiarato TM Roh, President and Head of Mobile eXperience Business di Samsung Electronics. “L’intelligenza, la guida e le analisi offerti da Galaxy Ring, Galaxy Watch7 e Galaxy Watch Ultra aiuteranno gli utenti a trasformare i dati in approfondimenti significativi e a creare una nuova era di esperienze di monitoraggio della salute intelligenti”.

Partendo dal sonno, il fattore alla base del benessere, Galaxy Ring offre la migliore analisi del sonno di Samsung e un potente algoritmo di intelligenza artificiale del riposo per aiutare l’utente a comprendere facilmente i propri ritmi del sonno e a sviluppare abitudini migliori.

Galaxy Watch7 motiva gli utenti a creare giornate più sane con ancora più funzioni a supporto del benessere quotidiano.

Un sensore BioActive migliorato offre una maggiore precisione, che consente agli utenti di comprendere meglio se stessi grazie a letture complete.

Grazie al nuovo pulsante rapido, gli utenti possono avviare e controllare istantaneamente gli allenamenti e mappare altre funzioni in base alle proprie esigenze.

