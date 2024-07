RIESI. Continua con successo e gran pubblico il Tour estivo della compagnia teatrale ” Angelo Musco ” di Riesi.

Per la giornata di mercoledì 17 luglio, nuovo appuntamento a Grotte dove alle 21 gli attori della compagnia teatrale riesina si esibiranno proponendo in piazza Umberto I la commedia brillante in tre atti dal titolo “Una questione delicata”, spassosissima commedia con un intreccio dal divertimento assicurato con tante risate e altrettanta bravura.