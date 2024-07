Palermo Ladies Open, arrivate al Country Trevisan e Bronzetti

PALERMO (ITALPRESS) – Sono l’australiana Astra Sharma e la tedesca Noma Noha Akugue le prime due tenniste ammesse al secondo turno dei 35esimi Palermo Ladies Open. A inaugurare la giornata sul Campo Centrale è stata l’australiana Sharma, 151 del mondo, che ha eliminato la russa Anna Blinkova, ottava forza del seeding: 6-0 7-5 lo score, in un’ora e 30 minuti di gioco. Vittoria in tre set, invece, per la tedesca Noha Akugue: proveniente dalle qualificazioni, la 197 del ranking Wta, ha battuto la connazionale Mona Barthel con il punteggio di 6-4 2-6 6-2.

Sono arrivate intanto a Palermo le azzurre Martina Trevisan e Lucia Bronzetti, reduci rispettivamente dai trionfi nel Wta 125 di Bastad (in Svezia) e nel Wta 125 di Contrexeville (in Francia). Per loro primi allenamenti nel pomeriggio, poi domani il debutto. Martina Trevisan punta a un ruolo da protagonista ai Palermo Ladies Open, torneo nel quale finora non è mai arrivata fino in fondo. “Quando sono stata in passato testa di serie numero 1 ho preso il Covid e mi sono dovuta ritirare. Stavo veramente male. Lo scorso anno al primo turno non sono stata fortunata nel sorteggio (contro la testa di serie numero 1, Daria Kasatkina, ndr.), anche se la partita è stata buona. Con il pubblico e questo posto ho un bellissimo rapporto, ci sono state delle circostanze che non mi hanno aiutato ad andare avanti”, ha detto Trevisan, appena arrivata al Country dopo il viaggio dalla Svezia. La toscana esordirà sul Centrale domani, non prima delle 17.30, contro l’olandese Arantxa Rus: “La conosco bene. Ci siamo allenate spesso insieme, scenderò in campo con una tattica ben precisa, cercando di metterla in difficoltà. La vittoria a Bastad mi ha aiutato a ritrovare fiducia nel mio tennis”.

Il programma del Centrale domani si chiuderà con il match tra Lucia Bronzetti e la francese Elsa Jacquemont, nella replica della partita disputata qualche giorno fa nei quarti del Wta 125 di Contrexiville, torneo vinto poi dall’azzurra. “A Contrexeville è stata una partita difficile e combattuta – ha sottolineato Lucia Bronzetti -. Conosco la Jacquemot, so cosa fare meglio rispetto alla partita scorsa. Mi aspetta un’altra bella sfida, spero che vada bene. Effetto Paolini? Jasmine ha fatto delle cose straordinarie. Il suo buon momento è di ispirazione per tutti, noi proviamo ad accodarci e fare il meglio. Il tennis italiano è in grande forma con lei, Sinner e Musetti. Sono una spinta per tutti”.

A distanza di due anni dalla sua prima finale in un Wta 250 contro la rumena Irina Begu, Bronzetti torna a Palermo per fare nuovamente bene: “Qui ho bellissimi ricordi, ho giocato belle partite e mi trovo bene. E’ uno dei miei tornei preferiti, non vedevo l’ora di tornare. Spero di poter far bene e andare il più avanti possibile. Giocherò di sera? Lo preferisco”.

Domani sono in programma 12 incontri, di cui 11 di singolare. Oltre a Trevisan e Bronzetti, sul Centrale è in programma (non prima delle 20) anche l’atteso match tra la numero 1 del seeding, Qinwen Zheng, e Sara Errani. Debutteranno, inoltre, la wild card Ajla Tomljanovic (sul Campo 6 contro l’egiziana Mayar Sherif) e le teste di serie numero 3 e 4, ovvero l’americana Peyton Stearns e la francese Diane Parry.

