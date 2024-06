MONTEDORO. L’amministrazione comunale ha deciso di istituire la zona a traffico limitato o isola pedonale. Essa abbraccia Piazza Umberto, piazza Europa, via Cavour, via Gioberti, via del Popolo e via Garibaldi.

L’isola pedonale sarà attiva fino al prossimo 1° settembre. Vietata la circolazione dei mezzi dalle 20.30 alle 0.30.