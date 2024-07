Caltanissetta. Croce Rossa Italiana, successo per l’iniziativa “Riempi il carrello di solidarietà”: raccolte 6 tonnellate di prodotti alimentari

Si è svolta nella giornata di venerdì 28 Giugno 2024 la raccolta alimentare straordinaria della Croce Rossa Italiana, Comitato di Caltanissetta Organizzazione di Volontariato, denominata “Riempi il carrello della solidarietà” che ha fornito un importante contributo alla costante richiesta di aiuto alimentare da parte delle famiglie vulnerabili della comunità nissena. Con la raccolta sarà possibile rimpinguare il magazzino viveri della Croce Rossa Italiana, con sede in Via Tomasi di Lampedusa, 64 in Caltanissetta, ove ha sede il servizio di distribuzione dei beni di prima necessità, che, visti i momenti di forte crisi, determinati dai ritardi nella consegna delle derrate alimentari da parte degli organismi erogatori Fondo Nazionale e Agenzia Generale per le Erogazioni Alimentari (AGEA) è carente di parecchi prodotti alimentari, ma ciò nonostante eroga normalmente tre volte settimana e vede impegnati i volontari della Croce Rossa in questa importante attività. Grazie la generosità dei cittadini nisseni che hanno risposto con grande senso di solidarietà a questo evento è stato possibile raccogliere circa 6 tonnellate di prodotti alimentari, che saranno distribuite nei prossimi mesi alle famiglie in difficoltà, già censite dal comitato di Caltanissetta che hanno superato le 1100, un numero molto molto alto rispetto ai tempi pre covid, quasi triplicato.









Da anni – dice Virginia Cipolla, nuova delegata area inclusione sociale della Croce Rossa di Caltanissetta, il servizio di distribuzione alimentare della Croce Rossa Italiana, risulta essere un indiscussa azione rivolta a tutti i cittadini in difficoltà che si rivolgono allo sportello di inclusione sociale del Comitato, per ricevere beni di prima necessità che vengono distribuiti nei nostri magazzini e nei vari gruppi territoriali. L’impegno costante dei volontari coinvolti ha permesso di pianificare con il contributo del comune di Caltanissetta, capofila del distretto socio sanitario D8, importanti attività al servizio delle famiglie in difficoltà, operando in sinergia anche con altri enti caritatevoli della comunità per dare una risposta certa ai bisogni dei cittadini. “ Il lavoro di squadra, coordinato egregiamente dallo staff di inclusione sociale della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta, in collaborazione con le Istituzioni locali, permettono di avere un’ampia visione dei bisogni assistenziali, un maggiore controllo e una capillare azione cercando di arrivare a tutte le fasce più deboli,” dice il Presidente della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta Sonia Bognanni, che destina un sentito ringraziamento in primis ai cittadini che hanno onorato il simbolo della Croce Rossa Italiana donando con amore e generosità, ai referenti della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta che sono spesi nell’organizzazione, ai 27 volontari impegnati per l’intera giornata. Un sentito ringraziamento ai gruppi Romano e Lidl per la grandissima sensibilità dimostrata, anche in questa occasione, per averci fornito la disponibilità a poter raccogliere presso i propri punti vendita, fornendo altresì la massima collaborazione possibile.

Nella foto assieme ai volontari CRI la Presidente Sonia Bognanni, la consigliera Sylvia Genduso, la Delegata Area Inclusione Sociale Virginia Cipolla, la Referente dello Sportello Sociale Daniela Castro;