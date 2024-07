Autonomia, Conte “Fermare la secessione, l’Italia non si spacca”

CIVITAVECCHIA (ITALPRESS) – “L’Italia non si spacca. Dobbiamo fermare questa riforma che opera una secessione voluta dal governo Meloni. Non possiamo consentire che soffrano ancora di più sanità, istruzione, trasporti e infrastrutture. Dobbiamo difendere l’unità e il tricolore, anche a vantaggio degli imprenditori che non possono avere più burocrazia”. Lo ha detto il presidente del M5S Giuseppe Conte, al suo arrivo a Civitavecchia per la raccolta firme per il referendum contro l’autonomia differenziata.

