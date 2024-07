Ai Palermo Ladies Open Trevisan cede al terzo contro Rus

ROMA (ITALPRESS) – Niente da fare per Martina Trevisan. La tennista toscana, 30enne, numero 77 della classifica mondiale, si è arresa al debutto nei Palermo Ladies Open, torneo Wta 250 in scena sulla terra battuta del Country Time Club del capoluogo siciliano. L’azzurra, reduce dal successo nel Wta 125 di Bastad, in Svezia, ha ceduto contro l’olandese Arantxa Rus, 62 del ranking internazionale e quinta favorita del tabellone. Trevisan ha vinto il primo set al tie-break, ha lottato su ogni palla ma alla fine ha perso con il punteggio di 6-7 (5) 6-4 6-2, in un match infinito, durato 3 ore e 11 minuti al netto di un blackout che ha costretto alla sospensione delle partite per circa un’ora. L’olandese, allenata dal coach palermitano Alberto Cammarata, affronterà al secondo turno la vincitrice dell’edizione 2022, ovvero la rumena Irina-Camelia Begu.

“Forse ho pagato l’adattamento al clima – ha detto Martina Trevisan a fine match -. In Svezia c’era una temperatura diversa e ho avuto pochi giorni per abituarmi al caldo italiano. Penso, comunque, di aver giocato una buona partita, sono contenta. Devo continuare così. Tutte le partite sono delle lotte, basta vedere quello che succede anche negli altri campi”.

Negli altri match della giornata la francese Chloe Paquet (115 del mondo) ha battuto con un doppio 6-3 la cinese Saisai Zheng (entrata in tabellone con il ranking protetto); mentre l’altra transalpina Diane Parry ha avuto la meglio sulla qualificata australiana Olivia Gadecki con il punteggio di 4-6 6-4 6-4. A ruota l’argentina Maria Carle ha vinto in 3 set (5-7 6-1 6-1) contro la testa di serie numero 8 del tabellone, ovvero la tedesca Tatjana Maria.

