I carabinieri della compagnia di Siracusa hanno arrestato un catanese di 35 anni, fermato a bordo della sua autovettura in contrada Targia: sotto il sedile c’era 1 kg di marijuana, oltre a materiale per il confezionamento. Lo stupefacente e’ stato sequestrato per i successivi esami di laboratorio. Il 35enne e’ stato successivamente trasferito in carcere.