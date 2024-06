Samsung lancia in Italia il notebook IA Galaxy Book4 Edge

(Adnkronos) – Samsung Electronics ha annunciato il lancio del nuovo Samsung Galaxy Book4 Edge, un laptop che promette avanzate prestazioni di elaborazione AI e all'integrazione intelligente dell'intelligenza artificiale. TM Roh, Presidente e Head of Mobile eXperience Business di Samsung Electronics, ha dichiarato: "Galaxy Book4 Edge segna l'inizio di una nuova categoria di laptop e rappresenta l'impegno costante di Samsung nell'espandere la potenza dell'AI Galaxy, offrendo l'ecosistema AI mobile più iperconnesso che ci sia. Sviluppato in stretta collaborazione con i nostri partner, crediamo che questo laptop AI di nuova generazione ridefinirà il mercato e offrirà alle persone modi all'avanguardia per essere più produttive e creative nella loro vita quotidiana". Equipaggiato con il processore Snapdragon X Elite, Galaxy Book4 Edge vanta una unità di elaborazione neurale (NPU) da 45 TOPS, garantendo prestazioni di calcolo IA senza pari. Questo laptop colma il divario tra laptop e smartphone, permettendo agli utenti di accedere alle funzioni Galaxy AI più popolari su un display più immersivo grazie alla nuova funzione Collegamento a Windows. Galaxy Book4 Edge migliora ulteriormente ciò che gli utenti possono realizzare durante la giornata, grazie a funzioni che potenziano la produttività. L'intelligenza artificiale integrata, sia sul dispositivo che nel cloud, consente l’accesso a molte funzioni AI anche offline, garantendo al contempo la sicurezza dei dati. La funzione Cocreator, ad esempio, permette di generare opere d'arte a partire da suggerimenti testuali in tempo reale, mentre Live Captions sfida le barriere linguistiche durante le videochiamate. Il Galaxy Book4 Edge è disponibile con display Dynamic AMOLED 2X da 14 e 16 pollici e Vision Booster, rendendolo ideale per lavorare e svolgere attività ovunque. Il tutto è racchiuso in un formato ultrasottile e leggero, con un'autonomia della batteria fino a 22 ore per la riproduzione video e ricarica Super-Fast. A partire dal 18 giugno, il Galaxy Book4 Edge è disponibile nella colorazione Sapphire Blue in alcuni mercati selezionati, tra cui l'Italia, dove è acquistabile nelle seguenti configurazioni: 16 GB + 1TB ad un prezzo consigliato di €2.099; 16 GB + 512 GB ad un prezzo consigliato di €1.799; 16 GB + 512 GB ad un prezzo consigliato di €1.699. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)