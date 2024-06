RIESI. Per quanto riguarda la distribuzione idrica in Città, è stato reso noto che venerdì 28 giugno la distribuzione d’acqua avverrà solamente presso la zona alta, dalle ore 07.00 alle ore 11.

A causa del guasto lungo la condotta del serbatoio di Monte Veronica, non sarà erogata per la zona bassa e la zona alta Monte Veronica, come visibile dalla mappa segnato in rosso.