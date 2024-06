Palermo. Al Teatro Massimo 230 giovani artisti in scena con lo spettacolo “Per amore di Rosalia”

Con una grande festa-spettacolo dedicata a Santa Rosalia prosegue, dopo l’inaugurazione della stagione estiva con 4 Canti per Santa Rosalia, l’omaggio del Teatro Massimo alla “Santuzza”, patrona della città di Palermo. Lo spettacolo, “Per amore di Rosalia”, in programma domenica 30 giugno (ore 18.00 e ore 21.00) in Sala Grande, è ideato da Giovanni ed Elisa Parrinello con la regia, la drammaturgia e le coreografie di Elisa Parrinello e gli arrangiamenti di Salvatore Nogara, ed è realizzato dal Teatro Massimo in collaborazione con il Teatro Ditirammu di Palermo. In scena più di 230 giovanissimi artisti delle formazioni giovanili del Teatro Massimo che compongono la Massimo Kids Orchestra e il Coro di voci bianche diretti da Michele De Luca e Salvatore Punturo e i Giovani del Ditirammu Lab, con la partecipazione straordinaria di Enzo Mancuso, maestro puparo dello storico Teatro dell’Opera dei Pupi Carlo Magno. Sul podio, il maestro De Luca dirige un programma musicale che prevede l’esecuzione di arrangiamenti di canti della tradizione popolare siciliana intorno alla figura della Santuzza raccolti e rielaborati dai fondatori del Ditirammu Vito Parrinello e Rosa Mistretta. Un repertorio musicale che si arricchisce di danze tipiche siciliane come la fasola, di canti di lavoro, di preghiera, serenate d’amore per la donna amata, racconti, leggende popolari trascritte tra ’800 e ‘900 secondo l’antico almanacco di usi, costumi e ritualità popolari. Completano il programma le musiche originali di Salvatore Nogara e le canzoni di Vito Parrinello, Serena Ganci, Monica Moncada, Peppuccio Pecoraro, Nino Nobile, Giovanni Parrinello. Le scene sono curate da Stefano Canzoneri, i costumi da Marja Hoffmann, Elisa Parrinello e Donatella Nicosia, luci di Antonio Giunta.

Lo spettacolo ripercorre la storia della famiglia del Ditirammu legata a Santa Rosalia, dal dopoguerra a oggi, attraverso il personaggio di un professore che racconta ai suoi alunni la storia di coraggio e intraprendenza dei suoi nonni sull’esempio di Santa Rosalia che all’età di 13 anni fuggì dagli agi e dal potere per seguire la sua strada e l’amore per Dio. Allo stesso modo nonna Rosa trovò la forza e la fermezza di compiere le sue scelte.

«Per amore di Rosalia – dice Elisa Parrinello – è un omaggio a Santa Rosalia attraverso l’amore, la condivisione, la contaminazione della nostra tradizione. Una combinazione di mondi apparentemente differenti intrisa di storie, leggende, canti e danze che hanno segnato il percorso artistico del Teatro Ditirammu e dei suoi tanti allievi. Mettere insieme così tanti giovani per portare avanti “l’antica storia” è un evento straordinario. La storia non va dimenticata, va estesa ai nostri figli e ai nostri nipoti, deve essere contaminata, mescolata e rinnovata per poterla riproporre con modalità più contemporanee …”. “Per amore di Rosalia – aggiunge il direttore delle formazioni giovanili del Teatro Massimo Michele De Luca – è una nuova occasione di confronto e crescita per i nostri giovani musicisti che dopo i concerti con la JuniOrchestra di Santa Cecilia oggi saranno in scena con gli artisti del Ditirammu Lab. Un incontro che ci consente di celebrare in musica la devozione per la Santa tanto amata dai palermitani e di offrire ai nostri ragazzi l’esperienza di interpretare e condividere repertori diversi”.

Biglietti: 20 € (intero); 16 € (ridotto); 10 € Card Under 35. Info:www.teatromassimo.it/event/per-amore-di-rosalia/

Due appuntamenti anche in Sala Stemmi per il primo concerto di PIANO YOUNG sabato 29 giugno, ore 19:00 e ore 21:00 e con i pianisti delle formazioni giovanili Leonardo Massa, Giuseppe Cinà e Antonio Magrì (ore 19:00) e Riccardo Di Giovanni, Giuseppe Consiglio e Vittoria D’Agostaro (ore 21:00) che si avvicenderanno nell’interpretazione di grandi pagine di Bach, Schubert, Chopin, Schumann, Liszt, Rachmaninoff, Skrjabin, Debussy, Puccini. Biglietti: 10 € (intero) / 8 € (ridotto). Info: https://www.teatromassimo.it/event/pianoyoung-1/