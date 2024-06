Nintendo annuncia The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom per Switch

(Adnkronos) – Nintendo ha annunciato oggi il lancio di The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom per Nintendo Switch, previsto per il 26 settembre. Questo nuovo capitolo della celebre serie di Zelda vedrà la principessa stessa al centro dell'avventura, con una trama inedita e meccaniche di gioco innovative. In Echoes of Wisdom i giocatori vestiranno i panni di Zelda, che dovrà usare la sua saggezza per salvare il regno di Hyrule. Strani varchi dimensionali stanno rapendo gli abitanti di Hyrule, incluso un certo spadaccino ben noto, Link. Per risolvere il mistero e salvare il regno, Zelda si unirà alla misteriosa fata Tri e utilizzerà il potere del Tri Rod per creare "echi" – imitazioni di oggetti trovati nell'ambiente circostante. La meccanica degli echi sarà al centro dell'esperienza di gioco. I giocatori potranno creare echi di blocchi d'acqua per raggiungere nuove altezze, trasformare vecchi letti in ponti, lanciare pietre contro i nemici e trovare combinazioni creative per risolvere enigmi e sconfiggere avversari. Inoltre, sarà possibile creare echi di mostri per combattere al proprio fianco, aggiungendo un ulteriore livello di strategia alle battaglie. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)