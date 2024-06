Hyundai presenta la nuova TUCSON

(Adnkronos) – Si tratta della quarta generazione del SUV best seller di Hyundai introdotta a fine 2020 e il C SUV più venduto in Europa negli ultimi due anni. Un restyling era quindi obbligatorio ed è ben riuscito, sia lato esterno della nuova Hyundai TUCSON che anche all'interno. Esternamente troviamo un frontale caratterizzato da un gioco di linee sottili e molto angolari con ora il marchio della casa coreana di colore nero e un nuovo design dei gruppi ottici. Internamente il restyling è stato maggiore e sicuramente verrà apprezzato dalla nuov clientela Hyundai perchè c'è un utilizzo di materiali premium e il design è stato completamente rivisto per migliorare l’esperienza di bordo di guidatore e passeggeri. Si parte dal volante ridisegnato fino alla console centrale riprogettata con ricarica wireless integrata, dal cambio posizionato sul piantone dello sterzo al doppio display curvo che integra il cluster dell’infotainment gestito oggi da uno schermo da ben 12,3’. Come motorizzazione la nuova TUCSON è mossa da un powertrain Full-Hybrid da 215 CV basato sull’efficiente 1.6 T-GDI, con cambio automatico a 6 rapporti e in versione 2WD o 4WD. Disponibili in base agli allestimenti anche le opzioni mild hybrid a 48 volt sia benzina 1.6 T-GDI 160 CV 2WD (MT o DCT) sia diesel 1.6 CRDi 136 CV 2WD DCT. Completa la gamma la versione Plug-in Hybrid 4WD AT da 235 CV capace di percorrere fino a 65 km in modalità 100% elettrica (WLTP). La nuova TUCSON è disponibile in quattro allestimenti: XTech che ha di serie anche il sistema di navigazione con display touchscreen da 12.3” con Apple CarPlay e AndroidAuto wireless e aggiornamenti software Over The Air (OTA), Business con in dotazione di serie Blind Spot Collision Avoidance Assist (B.C.A.), Frenata autonoma di emergenza con funzione junction (F.C.A. 1.5), cerchi in lega da 18’ e vetri oscurati, la versione Excellence con con cerchi in lega leggera da 19’’ ed infine il modello TUCSON N Line che combina ildesign dinamico, il comfort e connettività avanzata del modello allo stile ispirato al motorsport caratteristico delle versioni N Line.

Andrea Crespi, Managing Director di Hyundai Motor Company Italy ha dichiarato per l'occasione " La nuova TUCSON rappresenta, come dice anche il nostro claim pubblicitario – per fortuna che c'è TUCSON – un nuovo modello Hyundai che vuole evidenziare sia il nuovo design ma soprattutto quello che c'è, che esiste con la sua versatilità, con la sua connettività, con la sua tecnologia, tutti elementi tangibili che hanno premiato TUCSON con tantissime vendite negli anni passati e con tantissimi consumatori che l'hanno scelta e l'hanno premiata come prima vettura del segmento. Con questa nuova versione, continua Crespi, pensiamo di fare un passo in avanti nel mercato e nel segmento dei C SUV proprio perché questa vettura ha grandissimi contenuti super aggiornati e perfetti per il momento che stiamo vivendo. Un momento storico sia per gli ecoincentivi che per gli incentivi governativi ma anche di transizione verso la motorizzazione più ecosostenibile".

