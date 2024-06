Forza Italia primo partito in Sicilia. Ternullo: “Orgogliosi delle percentuali raggiunte”

“Siamo orgogliosi delle percentuali raggiunte, che attestano Forza Italia come il primo Partito siciliano, con oltre il 23% dei consensi. Uno straordinario risultato, frutto di un intenso lavoro di squadra e di un impegno costante di tutti sul territorio. D’altronde è l’unica strada che conosciamo per continuare a essere credibili agli occhi degli elettori: garantire risposte concrete ai bisogni dei cittadini. Proseguiamo compatti in tale direzione, per promuovere politiche che anche in Europa abbiano un impatto concreto per lo sviluppo e la crescita della nostra Sicilia”.

Lo afferma la senatrice di Forza Italia, Daniela Ternullo, a commento del risultato ottenuto dal Partito in Sicilia, a seguito dello scrutinio in corso per le elezioni europee.