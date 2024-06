Europee: Tamajo vince sfida in Fi Isole, secondo Marco Falcone, Chinnici terza, il nisseno Dell’utri quarto

Edy Tamajo si conferma big delle preferenze in Sicilia. Vince la sfida interna alla lista di Forza Italia-Noi moderati nella circoscrizione Isole, con un distacco al momento di 20 mila voti su Marco Falcone; solo terza la capolista Caterina Chinnici, su cui aveva puntato Antonio Tajani. Mentre Massimo Dell’Utri, su cui sono confluiti anche i voti della Dc di Totò Cuffaro, è quarto. Grande festa nel quartier generale di Tamajo, nella borgata marinara di Mondello, a Palermo. “Questo successo è il frutto del duro lavoro, della dedizione e del sostegno dei nostri elettori. Grazie a tutti voi, oggi celebriamo una vittoria che rappresenta non solo un riconoscimento del nostro impegno, ma anche un nuovo inizio per il futuro della nostra comunità”, dice Tamajo. L’assessore alle Attività produttive, molto vicino al governatore Renato Schifani, si aggiudica dunque il duello col collega di giunta e di partito Falcone, delfino di Maurizio Gasparri in Sicilia. (