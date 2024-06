Europee: Caruso, Sicilia con il 23,6% prima per consensi a Fi

“Con oltre il 23% dei consensi, Forza Italia è il primo partito in Sicilia. Un dato che va anche oltre le nostre previsioni, ma che era nell’aria dopo una campagna elettorale durante la quale il consenso era percepibile costantemente, in tutte le province e in tutti i settori, grazie soprattutto al generoso e infaticabile lavoro dei candidati e delle candidate, che si sono spesi senza sosta e senza risparmiarsi. E’ prima di tutto a loro che va il mio ringraziamento, oltre che alle migliaia di attivisti, militanti e simpatizzanti che in questi mesi hanno dedicato tempo e passione per portare avanti il sogno liberale di Silvio Berlusconi.”. Lo dichiara Marcello Caruso, coordinatore siciliano di Forza Italia, sul voto alle Europee. “Quello raggiunto oggi – aggiunge – è un risultato dal grande significato politico a livello regionale; una conferma dell’apprezzamento dei siciliani per il lavoro svolto dal Governo regionale e dal presidente Renato Schifani e un invito ad andare avanti sulla strada tracciata. Ed è un risultato di valenza nazionale, che vede la Sicilia prima regione per percentuale di consensi a Forza Italia, ben oltre il doppio della media nazionale, nel solco storico che ha visto questa regione dare sempre una grande risposta di consenso e consensi. Entrambi questi aspetti – conclude Caruso – sono uno stimolo ad andare avanti, a proseguire il lavoro fatto, per dare risposte ai siciliani e alle siciliane e per far sì che le nostre istanze e le nostre idee abbiano l’ascolto che meritano a ogni livello istituzionale, a Palermo, come a Roma e a Bruxelles.”