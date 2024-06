Caltagirone Short FilmFest assegna all’attore Domenico Centamore il Premio Luigi Sturzo

Il Caltagirone Short FilmFest, in programma dal 12 al 14 luglio 2024 nel centro storico – già Patrimonio Culturale UNESCO – della cittadina siciliana, annuncia i primi riconoscimenti. La kermesse internazionale, giunta quest’anno alla sua terza edizione, promuove e premia la cultura cinematografica con una particolare attenzione a quegli artisti e a quelle opere capaci di diffondere i caratteri e le suggestioni della terra siciliana in Italia e nel mondo. Tra gli eventi più attesi del festival vi è la consegna del Premio Luigi Sturzo – intitolato al sacerdote e grande statista calatino, promotore di un progresso sociale e culturale della Sicilia – all’attore Domenico Centamore, che nella sua carriera è stato diretto da registi pluripremiati come Marco Tullio Giordana, Luciano Odorisio, Giuseppe Tornatore, Francesco Munzi e Matteo Garrone. Il pubblico televisivo lo conosce anche per la sua interpretazione in “Màkari”, la serie televisiva targata Rai, nel ruolo di Peppe Piccionello. Nella serata del 13 luglio, nella storica cornice di Piazza del Municipio di Caltagirone, il prestigioso premio verrà consegnato all’attore originario di Scordia (Catania) che vanta una lunga carriera artistica al cinema e in televisione.

Il Premio Luigi Sturzo, che nelle scorse edizioni è stato assegnato anche all’attrice Lucia Sardo, vuole dare un riconoscimento forte a quegli artisti siciliani capaci di promuovere ed esportare la cultura, il carattere e le tradizioni della Sicilia attraverso il loro percorso professionale.

Tra gli ospiti della serata del 13 luglio anche l’attrice brasiliana Desirée Popper che, dopo aver esordito al cinema con Antonello Grimaldi in “Restiamo Amici” (2018), ha conquistato definitivamente il pubblico italiano con la serie Rai “Mare Fuori” dove, da quattro stagioni, interpreta il ruolo di Consuelo Gomes. La comicità sarà invece ad appannaggio di Sasà Salvaggio, attore, comico, nonché storico inviato e conduttore di “Striscia La Notizia”, che terrà banco dal palco di Piazza del Municipio con alcuni dei suoi monologhi.

Il Caltagirone Short FilmFest, organizzato dal Comune di Caltagirone e dal medesimo patrocinato insieme a Regione siciliana – Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo, vanta la direzione artistica di Angela Failla ed Eva Basteiro-Bertolí.

Fino al 29 giugno 2024 è aperto il bando di concorso sulla piattaforma Filmfreeway https://filmfreeway.com/CaltagironeShortFilmFest per i cortometraggi internazionali, nazionali e, come da tradizione, per quelli di matrice siciliana.

Tutti i dettagli e gli aggiornamenti sul sito ufficiale del Caltagirone Short FilmFest.