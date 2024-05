Un libro del maestro Alfonso Torregrossa su Amazon: “Un salto nel mondo della fantasia per educare i piccoli Samurai”

Il Maestro Alfonso Torregrossa, già noto per la sua maestria nel Jujitsu e per le sue doti di educatore tecnico sportivo CSEN e life coach, ci sorprende con un’opera inedita che si allontana momentaneamente dal suo campo di expertise per tuffarsi nel magico universo delle favole per bambini.

Il suo nuovo libro, intitolato “Favole per piccoli Samurai”, si presenta come una raccolta di racconti brevi e illustrati, ognuno dei quali porta con sé una preziosa morale da trasmettere ai più piccoli. Le favole, nate dalla penna del maestro Torregrossa, narrano di avventure, amicizie e insegnamenti di vita, il tutto condito da un pizzico di magia e fantasia.

L’opera sarà consegnata oggi alle mamme dei “piccoli samurai”, gli allievi di arti marziali del maestro, come dono speciale per i loro figli. Un gesto che sottolinea il profondo legame che il maestro ha con i suoi studenti e la sua attenzione alla loro crescita non solo come atleti, ma anche come persone. Le mamme dei piccoli samurai hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa, definendola un regalo meraviglioso e un prezioso strumento educativo per i loro figli.

“Ho sempre amato raccontare storie ai miei ragazzi durante le lezioni”, ha dichiarato il maestro Torregrossa. “Le favole sono uno strumento prezioso per educare, trasmettere valori e stimolare l’immaginazione. Con questo libro ho voluto creare qualcosa di speciale per loro, un dono che li accompagni nel loro cammino di crescita”.

Non è la prima volta che il maestro Torregrossa si cimenta nella scrittura. In passato ha pubblicato diversi manuali di arti marziali (Jujitsu, Aikido, Karate , Krav Magà) , apprezzati per la loro chiarezza e completezza. Con questa nuova opera, dimostra ancora una volta la sua versatilità e il suo impegno nel trasmettere conoscenza e valori ai suoi allievi e non solo.

Le favole del maestro Torregrossa sono un invito a sognare, a riflettere e a crescere. Un regalo prezioso per tutti i bambini, ma anche per gli adulti che non hanno ancora perso la capacità di meravigliarsi.

“Favole per piccoli samurai” rappresenta un nuovo capitolo nel percorso del maestro Torregrossa, una tappa che dimostra la sua poliedricità e il suo profondo impegno nella formazione dei più piccoli. Un libro che saprà conquistare il cuore dei bambini e dei loro genitori, trasmettendo valori positivi e stimolando l’immaginazione attraverso il potere delle favole.