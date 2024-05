Sutera. Presentata a Palermo la manifestazione “Borghi dei Tesori Roots Festival”

SUTERA. Si è svolta presso la Sala Pio La Torre del Palazzo reale di Palermo la conferenza stampa di presentazione della manifestazione Borghi dei Tesori Roots festival che si terrà per tre weekend di maggio in più di 40 borghi siciliani nell’ambito delle manifestazioni previste dal ministero degli esteri per il 2024 anno delle radici.

Anche Sutera parteciperà alla realizzazione del festival che segue alla visita dell’amministrazione comunale alla comunità di Suteresi in Germania. Si realizza così un intenso maggio mese delle Radici.

Per il comune suterese alla conferenza stampa è stato presente l’assessore al turismo e ai borghi Arch. Giuseppe Alessandro Piazza che ha avuto modo di interagire con i dirigenti dell’associazione Borghi dei tesori, che coordina i numerosi eventi, invitandoli nel meraviglioso borgo suterese a vivere insieme le emozioni e i tesori che il suo territorio può regalare.