Sicilia. Doppio intervento del soccorso alpino: recuperati turista e motociclisti feriti

Due diversi interventi per i tecnici della Stazione Etna Nord del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, allertati nella tarda mattina per il soccorso di due motociclisti, coinvolti in un incidente stradale lungo la “Mareneve” nel territorio del comune di Linguaglossa (Catania), e nel pomeriggio per il recupero di un turista tedesco infortunatosi nelle zone sommitali dell’isola di Vulcano (Messina). Nel primo intervento, le squadre di soccorso del Cnsas SICILIA sono state attivate dalla centrale operativa 118 per un incidente a due motociclisti, avvenuto lungo la strada “Mareneve”. I tecnici del Cnsas insieme ai sanitari del 118 hanno soccorso i due infortunati, che sono stati uno imbarcato sull’elicottero 118, l’altro sull’ambulanza presente sul posto, entrambi per essere trasportati d’urgenza in pronto soccorso. Sul posto i carabinieri e la polizia municipale di Linguaglossa. Il secondo intervento di soccorso si è reso necessario per il recupero di un turista di nazionalità tedesca infortunato a causa di una caduta, nelle zone del cratere dell’isola di Vulcano, raggiunta in volo dai soccorritori del Cnsas SICILIA e dal personale sanitario 118 di Messina, con eliambulanza decollata dalla base dell’ospedale Papardo. Atterrati vicino al luogo dell’infortunio, i tecnici del Cnsas, insieme all’equipaggio dell’elicottero 118 e ai carabinieri di Vulcano, hanno raggiunto a piedi il punto dell’incidente e individuato il turista, che era impossibilitato a muoversi per una sospetta frattura a una gamba. Trasportato fino all’elicottero è stato trasferito al pronto soccorso del Policlinico di Messina.