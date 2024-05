Sessanta imprenditori a Eat to Meet, il networking di Cna Sicilia

TRAPANI (ITALPRESS) – Grande partecipazione a Eat to Meet (conoscersi a tavola), il networking organizzato da Giovani Imprenditori Cna Sicilia in collaborazione con Cna Trapani e sponsorizzato da Enegan, Caseificio Genna Pecora d’oro di Marsala, Automondo Concessionario KIA-Peugeot di Trapani, che si è tenuto sabato 25 maggio a Valderice presso l’Hotel Venere di Erice. Più di sessanta imprenditori provenienti da tutta la Sicilia si sono seduti allo stesso tavolo per pranzare insieme, conoscersi e instaurare delle collaborazioni professionali.

“E’ stata un’esperienza molto positiva – dichiarano Piero Giglione e Nello Battiato, rispettivamente segretario e presidente di Cna Sicilia – il numero dei partecipanti ha risposto alle nostre aspettative e tutti ne hanno apprezzato le finalità. L’obiettivo è quello di attivare delle sinergie virtuose tra le realtà che compongono il tessuto produttivo della nostra Isola. Siamo convinti, infatti, che allargare la rete di relazioni aziendali rappresenti un importante fattore di innovazione, crescita e sviluppo”. L’Eat to Meet è stato aperto con il collegamento video del presid ente nazionale dei Giovani Imprenditori Cna, Simone Gualandi, che ha ringraziato tutti i partecipanti e ha seguito tutta la fase in cui le aziende hanno avuto modo di presentarsi, raccontando la propria storia, le proprie peculiarità e la mission. Al termine di questo primo momento, le 5 aziende più originali sono state premiate con un cadeau. Successivamente gli imprenditori hanno approfondito la loro conoscenza reciproca attraverso un brunch scandito da tre turnazioni con tavoli programmati. Nelle prime due, nelle quali sono stati serviti i piatti e i vini, hanno avuto la possibilità di fare domande e dare informazioni sul know-how, sulle caratteristiche dei beni prodotti e dei servizi erogati, sul modello organizzativo e produttivo. Nella terza turnazione, infine, nella quale è stato servito il caffè, gli imprenditori hanno continuano la conoscenza con quelle aziende con le quali hanno inteso instaurare una collaborazione professionale.

