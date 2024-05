Scuola, alunna nissena abilitata con titolo di ottico del Galilei assunta da Luxottica

Presso l’Istituto Professionale IPSIA di Caltanissetta l’ex alunna Chiara Oliva, alla presenza della Dirigente Scolastica Prof.ssa Loredana Schillaci e dei suoi ex professori, ha festeggiato l’assunzione alla Luxottica (azienda italiana specializzata nella produzione e nel commercio di occhiali) per gestire con la qualifica di Ottico, un negozio di prossima apertura a Figline Valdarno (FI) in Toscana.

Chiara Oliva si è diplomata nel 2023 ed ha conseguito l’abilitazione sempre presso la scuola IPSIA G. Galilei di Caltanissetta conseguendo il titolo di Ottico.

L’assunzione è avvenuta a seguito di un semplice annuncio su una piattaforma online.

Infatti, il mondo del lavoro legato all’ottica in Italia, non vede la crisi: sono sempre di più gli studenti del settore che vengono richiesti dalle aziende anche prima di concludere il ciclo di studi.

Già martedì 21 maggio Chiara inizierà un breve corso di formazione presso un centro della stessa Luxottica ad Arezzo e subito dopo potrà iniziare la sua esperienza lavorativa con regolare stipendio.