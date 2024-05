Salvini “L’Italia non è in guerra con la Russia”

ROMA (ITALPRESS) – “L’Italia non è in guerra con la Russia, la nostra Costituzione ripudia la guerra”. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini a Radio Anch’io su Rai Radio 1. “Noi fin dal primo minuto dell’invasione, dell’aggressione scatenata dalla Russia – prosegue – abbiamo difeso l’Ucraina con ogni mezzo possibile, aiuti militari, economici, umanitari, abbiamo spalancato le porte delle case e delle scuole italiane a migliaia di donne, di bimbi e di malati in fuga dall’Ucraina. Mai permetterò a nome mio e della Lega che un solo missile, una sola bomba, un solo proiettile italiano colpisca in Russia perchè non voglio lasciare ai miei figli la terza guerra mondiale alle porte”.

